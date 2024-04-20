Пентагон почав збирати пакет допомоги Україні задовго до голосування у Конгресі

Військова допомога від США потрапить до України менш ніж за тиждень після голосування Конгресу.

Про це з посиланням на власні джерела пише The Washington Post 20 квітня, повідомляє видання «Остро».

«Пакет зброї для України готовий до відправки, як тільки законопроєкт про допомогу пройде через Конгрес, Пентагону знадобиться менше ніж тиждень, щоб доставити деяке озброєння українським підрозділам, які були змушені нормувати артилерійські боєприпаси й засоби протиповітряної оборони, кажуть офіційні особи», – пише видання.

Зазначається, що Пентагон має масивні вливання військової допомоги для України, які «готові до використання». Як тільки довгоочікуваний закон про фінансування, який, як очікується, пройде Палату представників на цих вихідних, буде схвалений Сенатом на наступному тижні, а президент Байден підпише його як закон.

За словами джерел The Washington Post, міністерство оборони США, яке попереджало, що без термінових дій з боку Капітолійського пагорба Україна буде неухильно здавати все більше територій російським військам і зіткнеться з приголомшливими втратами, почало збирати пакет допомоги задовго до майбутнього голосування, щоб прискорити процес.

«Один чиновник, який, як і деякі інші, говорив на умовах анонімності про плани адміністрації Байдена, сказав, що після того, як законопроект про зовнішню допомогу на суму 95 мільярдів доларів буде остаточно схвалений, знадобиться менше ніж тиждень для того, щоб деяке озброєння потрапило на поле бою, залежно від того, де воно зберігається», – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що законопроєкт передбачає близько 60 мільярдів доларів для України, а більша частина решти призначена для Ізраїлю та партнерів США в Азії.

Агентство Телевидения Новости