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На Харківщину прибули генератори, дизельне пальне та повербанки: допомога від Сумської області
Майже 50 генераторів отримали від Сумщини для посилення енергетичної безпеки.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Генератори різної потужності, кілька тисяч літрів дизельного пального і понад сто павербанків, акумуляторних ліхтарів та іншої техніки передали 18 громад Сумської області для наших потреб.
Також допомогу надали представники промислових, аграрних підприємств і громадські організації.