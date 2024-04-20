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На Харківщину прибули генератори, дизельне пальне та повербанки: допомога від Сумської області

На Харківщину прибули генератори, дизельне пальне та повербанки: допомога від Сумської області

Майже 50 генераторів отримали від Сумщини для посилення енергетичної безпеки.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Генератори різної потужності, кілька тисяч літрів дизельного пального і понад сто павербанків, акумуляторних ліхтарів та іншої техніки передали 18 громад Сумської області для наших потреб.

Також допомогу надали представники промислових, аграрних підприємств і громадські організації.

Агентство Телевидения Новости

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