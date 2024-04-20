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Рятувальники Харківщини ліквідували масштабну пожежу після обстрілу

Рятувальники Харківщини ліквідували масштабну пожежу після обстрілу

20 квітня близько 16:00 ворог завдав артилерійського удару по прифронтовому населеному пункту Курилівської громади Куп’янського району.

Про це повідомили в ДСНС України.

Ворожі снаряди поцілили у житлову забудову, спричинивши велику пожежу. На час прибуття вогнеборців пожежа розповсюдилась на площу близько 600 кв. м. Горіли три приватні будинки та три надвірні забудови.

З вогнем боролись три оперативних відділення ДСНС – 12 рятувальників та та три одиниць техніки, а також добровольці місцевого агропідприємства зі своєю пристосованою для цілей пожежогасіння технікою.

Агентство Телевидения Новости

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