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На Харківщині прикордонники збили два російські безпілотники
На Харківському напрямку бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» приземлили 2 БпЛА противника.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці пудрозділу.
Завдяки застосуванню засобів радіоелектронної боротьби та антидронових рушниць, застосованих бійцями загону, противник втратив безпілотник DJI Mavic 3 та дрон-камікадзе.
«Мавік» окупанти використовували для здійснення аеророзвідки на місцевості, а дрон-камікадзе було збито під час спроби атаки позицій українських захисників.