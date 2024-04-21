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На Харківщині прикордонники збили два російські безпілотники

На Харківщині прикордонники збили два російські безпілотники

На Харківському напрямку бійці бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» приземлили 2 БпЛА противника.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці пудрозділу.

Завдяки застосуванню засобів радіоелектронної боротьби та антидронових рушниць, застосованих бійцями загону, противник втратив безпілотник DJI Mavic 3 та дрон-камікадзе.

«Мавік» окупанти використовували для здійснення аеророзвідки на місцевості, а дрон-камікадзе було збито під час спроби атаки позицій українських захисників.

Агентство Телевидения Новости

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