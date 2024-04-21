Харківщину відвідали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України та міжнародні партнери

Харківську область з робочим візитом відвідали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України та міжнародні партнери з Данії, Швеції, Естонії та Франції: говорили про відновлення енергетичної системи та житла у Харкові та області.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Делегати відвідали об’єкти критичної інфраструктури міста, побачили руйнації від ворожих обстрілів у районі Північної Салтівки.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Харківщина вже розпочала підготовку до нового опалювального сезону.

«У нас є повне, чітке розуміння, які нові механізми ми маємо запроваджувати і по місту Харкові, і по населеним пуантам області для того, щоб організувати проходження опалювального сезону, стабілізувати ситуацію, щоб втримався наш енергетичний фронт Харківщини», – сказав начальник ОВА.

Як зазначив Олександр Кубраков, минулий опалювальний сезон Харкову допомогли пройти когенераційні установки, завдяки яким харків’яни автономно отримували електрику та опалення. Зараз подібне обладнання буде доставлене в місто у необхідній кількості. Допомогу в налагодженні альтернативної генерації вдалося отримати завдяки спільним із іноземними партнерами проєктам.

«Ми будемо й надалі продовжувати реалізацію цих проєктів, будемо намагатися якомога більше об’єктів підготувати до наступного опалювального сезону. Маємо конкретні потреби, перелік затребуваного обладнання, і впевнені, що регіон отримає необхідну матеріально-технічноу підтримку», – підкреслив Кубраков.

Олександр Кубраков зазначив, що Харківщина сьогодні потребує не тільки фінансової та матеріально-технічної підтримки, але, перш за все, протиповітряної оборони, щоб мати можливість захистити критичну та житлову інфраструктуру від ворожих обстрілів.

Агентство Телевидения Новости