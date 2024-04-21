Родинам загиблих воїнів з Харківщини вручили державні нагороди
Родинам військовослужбовців з Харківщини вручили державні нагороди, присвоєні захисникам посмертно. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені 13 героїв.
Про це повідомили в Харківській ОВА.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:
– капітан Руслан Скляр;
– солдат Костянтин Чмуж;
– солдат Євген Калюжний;
– солдат Юрій Гриненко;
– солдат Олег Пивоварський;
– солдат Віктор Харченко;
– солдат Сергій Скарга;
– солдат Валерій Шпилька;
– старший солдат Вадим Соколов;
– старший солдат Олександр Брицун;
– старший солдат Юрій Гончаров;
– солдат Вадим Закалістов;
– молодший сержант Сергій Самолюк.