Родинам загиблих воїнів з Харківщини вручили державні нагороди

Родинам військовослужбовців з Харківщини вручили державні нагороди, присвоєні захисникам посмертно. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені 13 героїв.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:

– капітан Руслан Скляр;

– солдат Костянтин Чмуж;

– солдат Євген Калюжний;

– солдат Юрій Гриненко;

– солдат Олег Пивоварський;

– солдат Віктор Харченко;

– солдат Сергій Скарга;

– солдат Валерій Шпилька;

– старший солдат Вадим Соколов;

– старший солдат Олександр Брицун;

– старший солдат Юрій Гончаров;

– солдат Вадим Закалістов;

– молодший сержант Сергій Самолюк.

Агентство Телевидения Новости