Окупанти били по Харківщині КАБами, ракетами С-300 та РСЗВ «Смерч»: поліція показала наслідки

Упродовж минулої доби окупанти обстрілювали Харків, Чугуївський, Куп’янський, Харківський, Ізюмський, Богодухівський райони області. Військові рф вбили двох цивільних чоловіків.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вовчанськ. 20 квітня близько 9:00, 12:30, 17:00 відбулися обстріли військами рф. Внаслідок обстрілу на власному городі загинув чоловік 1973 р.н. Внаслідок прямого влучання ворожих боєприпасів в житловий будинок загинув чоловік 1940 р.н. Поранень зазнала цивільна жінка. Пошкоджено житлові будинки, гаражі.

Перемога. Близько 17:55 збройні сили рф здійснили авіаобстріл керованою авіабомбою території колишнього сільгосппідприємства. Постраждав 56-річний цивільний чоловік, якого привалило в зруйнованій споруді. Чоловік госпіталізований. Пошкоджено два житлові будинки.

Малі Проходи. 20 квітня близько 12:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок та автомобіль, зруйновано приватне домоволодіння.

Кругляківка. 20 квітня о 16:00 ворожі війська завдали ударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів сталося займання трьох будинків, гаражів та господарчих споруд.

Приліпка. 20 квітня близько 18:50 відбувся ворожий обстріл з боку рф, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

Баранівка. О 13:55 війська рф здійснили обстріл з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки, постраждалих немає.

Харків. 20 квітня близько 14:30 ворог завдав удару по місту з ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу в землі утворилась вирва глибиною 4 метри, діаметром до 15 метрів. Пошкоджено 15 гаражів. Без постраждалих.

Липці. 20 квітня близько 17:30 стався ворожий обстріл КАБ. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Борова. 20 квітня близько 12:00 внаслідок обстрілу військовими рф з РСЗВ горів ліс.

Затишшя. 20 квітня близько 14:20 ворог вдарив по населеному пункту з РСЗВ «Смерч». Боєприпас влучив в землю. Без постраждалих.

Турове. 20 квітня близько 9:45 на полі під час сільськогосподарських робіт трактор наїхав на міну «Пелюстка»: пошкоджено колесо, потерпілих немає.

Агентство Телевидения Новости