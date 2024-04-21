У Харкові очікують прибуття газотурбінних електростанцій – Синєгубов

Харків отримає газотурбінні електростанції, які мають допомогти налагодити ситуацію з електропостачанням міста.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Маємо підтримку та повне розуміння від іноземних партнерів щодо посилення енергетичної безпеки Харкова. Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть покращити ситуацію з дефіцитом електроенергії», — написав Синєгубов.

Спільно з Віцепрем’єр-міністром з відновлення Олександром Кубраковим, очільницею профільного комітета ВРУ з регіонального розвитку Оленою Шуляк, делегацією послів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представниками ООН чиновники оглянули пошкоджену житлову й енергетичну інфраструктуру Харкова, обговорили підготовку до наступної зими та напрацювання на найближчий час.

«Не менш важливою є чітка позиція європейських країн і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти окупантів, а також недопущення жодних «санітарних зон», підкреслив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости