Окупанти вдарили по Харкову: поранено 19-річного хлопця

21 квітня близько 20:30 у Харкові пролунав вибух, зафіксоване влучання на околиці міста

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, є інформація про одного пораненого.

«Цивільний чоловік 19 років госпіталізований до медичної установи, медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби перевіряють місця влучань», – йдеться в повідомленні.

Як уточнив Ігор Терехов, стан постраждалого – середньої важкості, постраждали ноги від уламків.

Агентство Телевидения Новости