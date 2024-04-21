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Окупанти вдарили по Харкову: поранено 19-річного хлопця
21 квітня близько 20:30 у Харкові пролунав вибух, зафіксоване влучання на околиці міста
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, є інформація про одного пораненого.
«Цивільний чоловік 19 років госпіталізований до медичної установи, медики надають всю необхідну допомогу. Профільні служби перевіряють місця влучань», – йдеться в повідомленні.
Як уточнив Ігор Терехов, стан постраждалого – середньої важкості, постраждали ноги від уламків.