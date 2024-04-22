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В одній з громад Харківщини відмовилися від вуличного освітлення

В одній з громад Харківщини відмовилися від вуличного освітлення

З 22 квітня у Близнюківській громаді в цілях економії не вмикатимуть зовнішнє освітлення.

Про це повідомили в Близнюківській селищній раді.

«Відсьогодні у громаді не вмикатимуть вуличне освітлення. Сподіваємося, це тимчасово. Рішення обумовлене складною ситуацією в енергосистемі. Будьте заощадливими», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією «Харківобленерго» 22 квітня у Харкові та Харківській області окрім погодинних графіків відключення електроенергії регіональним диспетчерським центром НЕК «Укренерго» введено додаткові обмеження через збільшення споживання внаслідок погодних умов.

Агентство Телевидения Новости

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