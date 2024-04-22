В аварії на Харківщині загинув чоловік

21 квітня близько 20:30 у місті Зміїв Харківської області сталося зіткнення автомобілів Nissan X-trail та ВАЗ 2106.

Про ДТП повідомляє в Фейсбуці Медійний Зміїв.

«В автомобілі Nissan перебувала ціла родина – жінка та чоловік 1999 року народження, жінка 1978 року народження та шестирічний хлопчик. Водій автомобіля ВАЗ від отриманих травм помер на місці. Водій Nissan пошкодив ногу, інші пасажири отримали садна», йдеться в повідомленні.

Обставини зіткнення встановлювала слідчо-оперативна група.

Агентство Телевидения Новости