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Черкаська область передала на Харківщину 54 генератори, акумулятори та паливо

Черкаська область передала на Харківщину 54 генератори, акумулятори та паливо

Харківщина отримала від Черкаської області понад 50 генераторів, акумулятори, зарядні станції та паливо.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За словами начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, щоб зібрати допомогу для Харківської області залучилися громади та райони Черкащини.

«Ми знаємо про масштаб руйнувань об’єктів критичної інфраструктури у Харківській області, тому першочергово попросили наші громади і райони долучитися до допомоги. Практично за два дні зібрали і привезли 54 генератори різної потужності, 4 зарядні станції, паливо, акумулятори, павербанки та плівку. Готові й надалі підтримувати Харківщину», – сказав Ігор Табурець.

Нагадаємо, днями від  Житомирської області до Харківщини надійшла допомога у вигляді 36 генераторів потужністю до 15 кВт і генератора на 500 кВт.

Агентство Телевидения Новости

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