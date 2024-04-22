Черкаська область передала на Харківщину 54 генератори, акумулятори та паливо

Харківщина отримала від Черкаської області понад 50 генераторів, акумулятори, зарядні станції та паливо.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За словами начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, щоб зібрати допомогу для Харківської області залучилися громади та райони Черкащини.

«Ми знаємо про масштаб руйнувань об’єктів критичної інфраструктури у Харківській області, тому першочергово попросили наші громади і райони долучитися до допомоги. Практично за два дні зібрали і привезли 54 генератори різної потужності, 4 зарядні станції, паливо, акумулятори, павербанки та плівку. Готові й надалі підтримувати Харківщину», – сказав Ігор Табурець.

Нагадаємо, днями від Житомирської області до Харківщини надійшла допомога у вигляді 36 генераторів потужністю до 15 кВт і генератора на 500 кВт.

Агентство Телевидения Новости