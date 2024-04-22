Смертельна ДТП в Змієві: в поліції Харківщини прокоментували обставини

Напередодні ввечері у місті Зміїв на Харківщині зіткнулися Nissan X-trail та ВАЗ 2106: один з водіїв загинув на місці.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, автомобіль Nissan X-trail під керуванням 24-річного чоловіка рухався зі сторони центру міста Ізюм в напрямку вулиці Залізничної. Окрім нього, в автомобілі знаходилось чотири пасажири, в тому числі шестирічна дитина.

Водночас у зустрічному напрямку рухався автомобіль ВАЗ 2106 під керуванням 58-річного чоловіка. Водій ВАЗ допустив наїзд на піщане нашарування, в результаті чого автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Nissan.

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ від отриманих травм помер на місці. Водій Nissan отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ноги. Інші пасажири не постраждали.

Агентство Телевидения Новости