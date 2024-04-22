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На Великодні свята у Харкові не радять відвідувати міські цвинтарі та меморіали

На Великодні свята у Харкові не радять відвідувати міські цвинтарі та меморіали

КП «Ритуал» рекомендує уникати відвідин міських цвинтарів та меморіалів упродовж великодніх свят і поминальних днів.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Як зазначили на підприємстві, в умовах, коли ворог посилює ракетні атаки та удари безпілотниками по критичній та цивільній інфраструктурі Харкова, це допоможе убезпечитися від непередбачуваних обстрілів.

На Великдень, 5 травня, вхід на міські кладовища та меморіальні комплекси, які підпорядковуються КП «Ритуал», буде закритий.

Крім того, на підприємстві нагадали, що відвідування міського кладовища №13 (вул. Пушкінська, 108), міського кладовища №15 (пров. Володі Дубініна), міського кладовища №17 (вул. Курочкіна Гора, 1) та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе) досі залишається небезпечним для життя та здоров’я людей.

Вхід на них заборонений відповідно до рекомендацій ГУ ДСНС України в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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