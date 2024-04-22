У центрі Харкова міняють 160 метрів водогону

Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району комплексу «Харківводопостачання» перекладають 160 метрів аварійної ділянки водоводу у центральній частині міста.

На цей час на локації продовжуються підготовчі та земляні роботи, а також процес з’єднання труб, повідомляє Харківська міськрада.

«Перекладаємо гілку методом санації, як найбільш економічно обґрунтованим, спільно зі спеціалізованою ділянкою з перекладки та санації водопровідних мереж. Паралельно продовжуємо контролювати та підтримувати у належному стані всі районні об’єкти. Зокрема, сьогодні усуваємо аварії на водоводах вулицями Проспектна та Транспортна Колона, а вчора оперативно провели реконструкцію на перехресті Тракторобудівників та Гвардійців Широнінців, – повідомив начальник районної служби Віталій Чупандін.

З початку року в районі вже оновили 700 метрів трубопроводів. Також ліквідували 126 аварійних ситуацій, упорядкували 113 оглядових колодязів з оновленням обладнання та люків, відремонтували 7 водорозбірних колонок та встановили 18 пожежних гідрантів.

Агентство Телевидения Новости