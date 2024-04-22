У Золочеві відкрили пам’ятник захисникам, які загинули під час контрнаступу на Харківщині

На околиці Золочева відкрито пам’ятний знак захисникам із 72 ОМБр, які полегли в бою під час контрнаступу на Харківщині.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

22 квітня 2022 року під час контрнаступу на селище Козача Лопань бійці 1-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців потрапили під прицільний вогонь ворога.

Сьогодні, 22 квітня 2024 року, в урочисто-траурній церемонії в Золочеві взяли участь керівники наступальної операції, очільники району, громади, побратими та рідні загиблих.

Пам’ятний знак виготовлено і встановлено за кошти благодійників. Фінансову підтримку надали сільгоспвиробники, підприємці громади, також долучилися працівники селищної ради. Вартість проєкту – близько 200 тис. грн.

Агентство Телевидения Новости