У Харкові на пожежі загинув чоловік, двох людей врятували

22 квітня о 13:46 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловій двоповерхівці за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, 63.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

До місця події виїхало 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття рятувальників палала кімната у квартирі на другому поверсі.

Під час проведення розвідки в осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. В сусідній квартирі знаходився інший чоловік з дитиною, які не могли самостійно подолати задимлену зону.

Рятувальники негайно вжили заходів щодо їх порятунку. Завдяки оперативним діям вогнеборців людей вчасно вивели назовні, вони не зазнали жодних травм.

Площа пожежі складала близько 7 кв.м. Горіли домашні речі.

О 14:11 вогонь локалізували, а о 15:22 повністю ліквідували.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости