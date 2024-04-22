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Обстріл Харківщини: авіабомба влучила по території м’ясокомбінату

Обстріл Харківщини: авіабомба влучила по території м’ясокомбінату

Протягом цієї години ворог завдав ударів по трьох населених пунктах області.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У місті Вовчанськ керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату.

У селі Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється, підкреслив Синєгубов.

У місті Дергачі також удар був по відкритій території. На цю хвилину – без постраждалих.

У місті Харків окупанти цілили по обʼєкту критичної інфраструктури.

«Без постраждалих по всім обстрілам станом на цю хвилину», – наголосив Синєгубов

Агентство Телевидения Новости

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