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Обстріл Харківщини: авіабомба влучила по території м’ясокомбінату
Протягом цієї години ворог завдав ударів по трьох населених пунктах області.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
У місті Вовчанськ керована авіабомба влучила на територію недіючого м’ясокомбінату.
У селі Слобожанське Харківського району влучання було у відкриту територію. Інформація щодо руйнувань уточнюється, підкреслив Синєгубов.
У місті Дергачі також удар був по відкритій території. На цю хвилину – без постраждалих.
У місті Харків окупанти цілили по обʼєкту критичної інфраструктури.
«Без постраждалих по всім обстрілам станом на цю хвилину», – наголосив Синєгубов