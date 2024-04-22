Пряме влучання в екскаватор та обстріл агропідприємства з РСЗВ «Ураган»: наслідки ударів по Харківщині

22 квітня близько 17:00 окупанти вдарили поблизу с. Юрченкове Чугуївського району. Внаслідок прямого влучання зв екскаватор, сталася пожежа, 34-річний водій загинув на місці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні, 22 квітня, близько 12:00 окупанти обстріляли с. Глушківка Курилівської ТГ: пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. За попередніми даними, ворог бив по населеному пункту з РСЗВ «Ураган».

Приблизно о 16:35 російські військові здійснили авіаційний обстріл с. Приколотне Вільхуватської ТГ. Пошкоджено приватні одноповерхові житлові будинки та будівлі цивільного підприємства. Гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости