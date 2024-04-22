Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:07
Просмотров: 11

Пряме влучання в екскаватор та обстріл агропідприємства з РСЗВ «Ураган»: наслідки ударів по Харківщині

Пряме влучання в екскаватор та обстріл агропідприємства з РСЗВ «Ураган»: наслідки ударів по Харківщині

22 квітня близько 17:00 окупанти вдарили поблизу с. Юрченкове Чугуївського району. Внаслідок прямого влучання зв екскаватор, сталася пожежа, 34-річний водій загинув на місці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні, 22 квітня, близько 12:00 окупанти обстріляли с. Глушківка Курилівської ТГ: пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства. За попередніми даними, ворог бив по населеному пункту з РСЗВ «Ураган».

Приблизно о 16:35 російські військові здійснили авіаційний обстріл с. Приколотне Вільхуватської ТГ. Пошкоджено приватні одноповерхові житлові будинки та будівлі цивільного підприємства. Гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.

За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 