Удар по телевежі у Харкові: поліція документує наслідки

22 квітня о 16:35 війська рф здійснили обстріл Шевченківського району Харкова: по обʼєкту телевізійної інфраструктури вдарили, попередньо, ракетою.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На місці влучання виявлено уламки снарядів. Постраждалих внаслідок ракетної атаки немає.

На місце події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчим Харківського районного управління поліції № 3 вирішується питання щодо внесення за даним фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости