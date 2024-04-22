22.04.2024 21:31
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Удар по телевежі у Харкові: поліція документує наслідки
22 квітня о 16:35 війська рф здійснили обстріл Шевченківського району Харкова: по обʼєкту телевізійної інфраструктури вдарили, попередньо, ракетою.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
На місці влучання виявлено уламки снарядів. Постраждалих внаслідок ракетної атаки немає.
На місце події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.
Слідчим Харківського районного управління поліції № 3 вирішується питання щодо внесення за даним фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.