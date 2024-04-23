15 «шахедів» знищила українська ППО цієї ночі

У ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та двома балістичними ракетами.

Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 безпілотників, повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Бєлгородської обл. – рф. та 16 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим) і Курської обл. – рф.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Було збито 15 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях, йдеться в повідомленні

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