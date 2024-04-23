За добу авіаційних ударів зазнали 5 населених пунктів Харківщини

Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 цих ударних БпЛА було знищено.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог провів 19 атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни й Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу російських окупантів.

Агентство Телевидения Новости