Декілька вулиць пропонують перейменувати у Харкові

Громадське обговорення щодо перейменування 208 топонімів проводиться в місті Харкові до 25 квітня.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором. Серед пропозицій: вул. Аерофлотську назвати вул. Антонова, вул. Бакуніна змінити на вул. Багату, вул. Васнецова – на вул. Всеволода Нестайка. Також пропонується перейменувати провулок Невельський на провулок Капитолівський, провулок Сибірський – на Барбарисовий, а в’їзд Суворова – на в’їзд Портретний.

Крім того, вул. Сибірську пропонують перейменувати на вул. Поліську, вул. Пєшкова – на вул. Тараса Редькіна (на честь українського військовослужбовця, який загинув при виконанні бойового завдання), вул. Муравйова – на вул. Анютинську, а вул. Калузьку – на вул. Норвезьку.

Детальніше з усіма пропозиціями можна ознайомитися тут.

Подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: rename@city.kharkiv.ua або за тел.: (057) 760-79-68.

Термін подання пропозицій – до 25 квітня.

Агентство Телевидения Новости