Наслідки влучання ракети у телевежу у Харкові

22 квітня окупанти влучили ракетою Х-59 по харківській телевежі.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Загальна висота вежі до влучання — 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання.

«Харків‘яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ. Радіо, інтернет та мобільний звʼязок працюють», – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости