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Вулиця Антонова замість Аерофлотської та Ейнштейна замість Кутузівської: у Харкові планують перейменувати 208 топонімів

Вулиця Антонова замість Аерофлотської та Ейнштейна замість Кутузівської: у Харкові планують перейменувати 208 топонімів

У Харкові пропонують перейменувати низку вулиць: громадське обговорення щодо перейменування 208 топонімів проводиться до 25 квітня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць, назви яких пов’язані з країною-агресором. Серед пропозицій: вул. Аерофлотську назвати вул. Антонова, вул. Бакуніна змінити на вул. Багату, вул. Васнецова – на вул. Всеволода Нестайка. Також пропонується перейменувати провулок Невельський на провулок Капитолівський, провулок Сибірський – на Барбарисовий, а в’їзд Суворова – на в’їзд Портретний.

Крім того, вул. Сибірську пропонують перейменувати на вул. Поліську, вул. Пєшкова – на вул. Тараса Редькіна (на честь українського військовослужбовця, який загинув при виконанні бойового завдання), вул. Муравйова – на вул. Анютинську, а вул. Калузьку – на вул. Норвезьку.

Детальніше з усіма пропозиціями можна ознайомитися за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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