Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:27
Просмотров: 47

Конфлікт між тернопільською бібліотекою та переселенцями з Харкова: омбудсман ініціює перевірку

Конфлікт між тернопільською бібліотекою та переселенцями з Харкова: омбудсман ініціює перевірку

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до керівництва Тернопільської ОВА щодо перевірки конфлікту між переселенцями з Харкова та місцевою бібліотекою.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі омбудсмана.

Інформація про конфлікт між родиною переселенців з Харківщини та обласною дитячою бібліотекою поширилася мережею: дитині з сім’ї ВПО відмовили у вільному та безоплатному отриманні у тимчасове користування книг із фонду бібліотеки. В результаті дитина отримала книги лише після сплати батьками застави у 600 гривень.

«Наголошу, що ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» визначає, що ВПО мають ті ж права і свободи, як і інші громадяни України. Таким чином, прояви дискримінації ВПО у будь-яких сферах є неприпустимими. Захист прав дитини – один із дев’яти основних напрямів роботи нашої інституції», – йдеться в повідомленні.

Задля невідкладного реагування за цим випадком Дмитро Лубінець відправив лист до керівництва Тернопільської ОВА щодо перевірки цього інциденту та вжиття заходів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 