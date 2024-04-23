Конфлікт між тернопільською бібліотекою та переселенцями з Харкова: омбудсман ініціює перевірку

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до керівництва Тернопільської ОВА щодо перевірки конфлікту між переселенцями з Харкова та місцевою бібліотекою.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі омбудсмана.

Інформація про конфлікт між родиною переселенців з Харківщини та обласною дитячою бібліотекою поширилася мережею: дитині з сім’ї ВПО відмовили у вільному та безоплатному отриманні у тимчасове користування книг із фонду бібліотеки. В результаті дитина отримала книги лише після сплати батьками застави у 600 гривень.

«Наголошу, що ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» визначає, що ВПО мають ті ж права і свободи, як і інші громадяни України. Таким чином, прояви дискримінації ВПО у будь-яких сферах є неприпустимими. Захист прав дитини – один із дев’яти основних напрямів роботи нашої інституції», – йдеться в повідомленні.

Задля невідкладного реагування за цим випадком Дмитро Лубінець відправив лист до керівництва Тернопільської ОВА щодо перевірки цього інциденту та вжиття заходів.

Агентство Телевидения Новости