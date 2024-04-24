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У двох постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Харкова уламкові поранення

У двох постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Харкова уламкові поранення

24 квітня близько 00:30 росіяни завдали ударів по житловій забудові Шевченківського району Харкова з ЗРК С-300, двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області

За даними поліції, дві ракети влучили в землю. Внаслідок обстрілу пошкоджені чотири багатоквартирних будинки.

Легких уламкових поранень зазнали 33-річний та 53-річний чоловіки. Без госпіталізації.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції №3, криміналісти, вибухотехніки. Тривають рятувальні роботи.

Агентство Телевидения Новости

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