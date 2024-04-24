Сенат США проголосував за виділення допомоги Україні

Верхня палата Конгресу США у ніч проти вівторка, 23 квітня, проголосувала за законопроєкт про допомогу союзникам, який серед іншого включає 60,8 млрд доларів Україні.

Про це повідомляє Кореспондент із посиланням на пряму трансляцію з засідання.

«За» законопроєкт проголосували 79 сенаторів при необхідних 50. «Проти» – 18.

Таким чином обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт. Тепер він надійде на підпис президенту Джо Байдену, який уже пообіцяв підписати його негайно.

Агентство Телевидения Новости