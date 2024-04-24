ЗСУ відбили 5 атак окупантів на Куп’янському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог 5 разів атакував наші позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 19 атак в районах населених пунктів Греківка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 наземній станції управління БпЛА, 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу ППО та 3 інших важливих об’єктах противника.

Агентство Телевидения Новости