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Окупанти запустили по центру селища Золочів на Харківщині дві ракети С-300

Окупанти запустили по центру селища Золочів на Харківщині дві ракети С-300

24 квітня близько 00:46 окупанти завдали двох ударів ракетами С-300 по центральній частині селища Золочів Богодухівського району.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Удари прийшлися по колишній Золочівській районної адміністрації: будівлю частково зруйновано. За попередніми даними, пошкоджено понад 10 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Пошкоджень зазнали будівлі відділу поліції, «Ощадбанку», відділу освіти, газети «Зоря», територіального центру соціальних послуг.

Також пошкоджено сім шкільних автобусів. Постраждалих та загиблих немає.

Агентство Телевидения Новости

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