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Вночі довелося відключити газопостачання в районі ракетного удару в Харкові – Терехов

Вночі довелося відключити газопостачання в районі ракетного удару в Харкові – Терехов

Дві ворожі ракети С-300 сьогодні вночі, 24 квітня, вдарили біля житлових багатоповерхівок у Шевченківському районі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, на місці «прильоту» вибито багато вікон, пошкоджені дахи будинків. 

«Крім того, вночі довелося відключити газопостачання в цьому районі. Зараз відповідні служби працюють над його відновленням і усуненням наслідків обстрілу», – розповів очільник міста. 

Мер також нагадав, що днями країна-агресор цинічно зруйнувала в Харкові телевежу, яка не підлягає відновленню. 

«Невелика частина мешканців залишається без сигналу від цієї телевежі. Але вони використовують кабельне телебачення та інтернет-ресурси, щоб отримувати інформацію», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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