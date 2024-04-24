Вночі довелося відключити газопостачання в районі ракетного удару в Харкові – Терехов

Дві ворожі ракети С-300 сьогодні вночі, 24 квітня, вдарили біля житлових багатоповерхівок у Шевченківському районі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, на місці «прильоту» вибито багато вікон, пошкоджені дахи будинків.

«Крім того, вночі довелося відключити газопостачання в цьому районі. Зараз відповідні служби працюють над його відновленням і усуненням наслідків обстрілу», – розповів очільник міста.

Мер також нагадав, що днями країна-агресор цинічно зруйнувала в Харкові телевежу, яка не підлягає відновленню.

«Невелика частина мешканців залишається без сигналу від цієї телевежі. Але вони використовують кабельне телебачення та інтернет-ресурси, щоб отримувати інформацію», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости