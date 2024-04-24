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У Харкові знову повернули газопостачання у будинки, які постраждали від нічної ракетної атаки

У Харкові знову повернули газопостачання у будинки, які постраждали від нічної ракетної атаки

Унаслідок нічних ударів по Шевченківському району були пошкоджені житлові будинки, а також критична газова інфраструктура, зокрема шафовий газорегуляторний пункт.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

На місце обстрілу вночі відразу прибули фахівці аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії «Газмережі» та локалізували витоки газу.

Станом на ранок всі мешканці мікрорайону зі стабільним газопостачанням.

Надалі на пошкодженому газовому обладнанні будуть проведені ремонтно-відновлювальні роботи.

Агентство Телевидения Новости

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