У Харкові в квартирі вибухнув газовий балон

На пульт аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії «Газмережі» надійшов виклик на вибух газового балона в негазифікованому багатоквартирному будинку.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської філії «Газмережі» .

Мешканець квартири зумисно наразив на небезпеку себе та своїх сусідів, намагаючись скористатися газовим балоном для приготування їжі в приміщення, де це непередбачено.

Через порушення правил безпеки, газовий балон вибухнув. На щастя, обійшлося без постраждалих, лише пошкоджено вікно оселі, підкреслюють газовики.

«Нагадуємо усім харків’янам, що використання скрапленого газу в балонах у приміщеннях багатоквартирних будинків – заборонено, адже це вибухонебезпечно для вас та оточення. Навіть маленький газовий балон може спричинити руйнування: від вибитих вікон та пошкоджень квартир до травм або навіть смерті», – наголошують у «Газмережі».

Агентство Телевидения Новости