Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:48
Просмотров: 160

У Харкові в квартирі вибухнув газовий балон

У Харкові в квартирі вибухнув газовий балон

На пульт аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії «Газмережі» надійшов виклик на вибух газового балона в негазифікованому багатоквартирному будинку.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської філії «Газмережі» .

Мешканець квартири зумисно наразив на небезпеку себе та своїх сусідів, намагаючись скористатися газовим балоном для приготування їжі в приміщення, де це непередбачено.

Через порушення правил безпеки, газовий балон вибухнув. На щастя, обійшлося без постраждалих, лише пошкоджено вікно оселі, підкреслюють газовики.

«Нагадуємо усім харків’янам, що використання скрапленого газу в балонах у приміщеннях багатоквартирних будинків – заборонено, адже це вибухонебезпечно для вас та оточення. Навіть маленький газовий балон може спричинити руйнування: від вибитих вікон та пошкоджень квартир до травм або навіть смерті», – наголошують у «Газмережі».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 