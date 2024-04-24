На Харківщині п’яний водій наїхав на бордюр – автівка перекинулася

Вночі наші патрульні зафіксували дорожньо-транспортну пригоду.

Водій, ймовірно, у стані сп’яніння наїхав на бордюр, після чого автомобіль перевернувся на дах, повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки наркотичного сп’яніння. На пропозицію пройти відповідний огляд громадянин відмовився.

Тож, патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости