На Харківщині з села, розташованого впритул до кордону з рф, евакуювали всіх дітей
У Харківській області завершено обов’язкову примусову евакуацію родин з дітьми, що проживають у селі Івашки Одноробівського Першого старостинського округу Золочівської громади.
Про це повідомили в Золочівській селищній раді.
Загалом після оголошення обов’язкової евакуації з населеного пункту виїхало 24 людини. Це дев’ять родин, в яких виховується 15 дітей.
«Всіх за попередньою домовленістю буде розміщено на відносно безпечних територіях у межах Харкова і області. Родини будуть забезпечені фінансовою та матеріальною підтримкою», – йдеться в повідомленні.
До повномасштабного вторгнення в Івашках проживало 822 людини, зараз залишилося 227 чоловік.
Нагадаємо, 11 квітня у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини оголосили обовʼязкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб. На цих територіях перебувала 182 дитини.