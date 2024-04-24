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На Харківщині з села, розташованого впритул до кордону з рф, евакуювали всіх дітей

На Харківщині з села, розташованого впритул до кордону з рф, евакуювали всіх дітей

У Харківській області завершено обов’язкову примусову евакуацію родин з дітьми, що проживають у селі Івашки Одноробівського Першого старостинського округу Золочівської громади.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Загалом після оголошення обов’язкової евакуації з населеного пункту виїхало 24 людини. Це дев’ять родин, в яких виховується 15 дітей.

«Всіх за попередньою домовленістю буде розміщено на відносно безпечних територіях у межах Харкова і області. Родини будуть забезпечені фінансовою та матеріальною підтримкою», – йдеться в повідомленні.

До повномасштабного вторгнення в Івашках проживало 822 людини, зараз залишилося 227 чоловік.

Нагадаємо, 11 квітня у 47 прифронтових населених пунктах Харківщини оголосили обовʼязкову евакуацію родин із дітьми у примусовий спосіб. На цих територіях перебувала 182 дитини.

Агентство Телевидения Новости

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