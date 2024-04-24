На Харківщині прикордонники скинули на командно-спостережний пункт росіян протитанкові міни

На Харківському напрямку аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» після кількох днів спостереження завдали удару по ворожому командно-спостережному пункту.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці підрозділу.

Дочекавшись великого скупчення окупантів в будівлі, прикордонники нанесли вогневе ураження, скинувши з ударного дрону протитанкові міни.

Втрати противника уточнюються.

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