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На Харківщині прикордонники скинули на командно-спостережний пункт росіян протитанкові міни

На Харківщині прикордонники скинули на командно-спостережний пункт росіян протитанкові міни

На Харківському напрямку аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» після кількох днів спостереження завдали удару по ворожому командно-спостережному пункту.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці підрозділу.

Дочекавшись великого скупчення окупантів в будівлі, прикордонники нанесли вогневе ураження, скинувши з ударного дрону протитанкові міни.

Втрати противника уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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