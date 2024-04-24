Сегодня 13:23
Просмотров: 64
Понад 300 генераторів та зарядні станції: Харківщина отримала допомогу з Рівненської області
Харківщині передали понад 300 генераторів, більш ніж 30 портативних зарядних станцій та повербанки. Таку допомогу отримала область від Рівненщини.
Про це повідомили в Харківській ОВА
«Також передаємо потужний генератор на 1,4 МВт, який може забезпечити необхідною електроенергією величезне підприємство, або ж невеликий мікрорайон. Доєднуємося Рівненщиною до допомоги Харківщині», – зазначив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Як зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, кожен генератор в нинішній ситуації на Харківщині має велику цінність і буде використаний за призначенням.