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Оновлено графіки відключень світла в Харкові та області на 25–28 квітня
Складено нові графіки погодинних відключень електрики в Харкові та області на період із 25 по 28 квітня.
Про це повідомляє Харківська ОВА.
У таблиця з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певної групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.
Поглянути, до якої групи належить та чи інша адреса, можна в таблиці з назвами вулиць та населених пунктів.