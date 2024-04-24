Мобільний Центр надання адміністративних послуг працює на Харківщині

У Куп’янській громаді працює мобільний Центр надання адміністративних послуг.

Завдяки співпраці Харківської ОВА і Куп’янської МВА, USAID та Координаційного гуманітарного центру вдалося отримати нове обладнання для мобільного Центру надання адміністративних послуг, повідомляють в ХОВА.

«Ще в лютому 2023 року на території Куп’янської громади нам вдалося відновити роботу Центру надання адміністративних послуг. Відтепер завдяки запуску мобільного ЦНАПу жителі мають ще кращий доступ до адміністративних послуг. Цифровізацію послуг особливо важливо впроваджувати на деокупованих територіях, оскільки знищено велику кількість об’єктів житлового фонду, адмінбудівель», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Отримати послуги ЦНАП з використання сервісу «Кейс Мобільний Офіс» можуть:

– жителі Куп’янської міської територіальної громади, що за станом здоров’я не здатні самостійно пересуватись (маломобільні) й потребують стороннього догляду;

– жителі Куп’янської міської територіальної громади похилого віку від 70 років та старші.

Послуги сервісу «Кейс Мобільний Офіс» надаються на безоплатній основі. Щоб скористатися ними необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг.

Консультацію можна отримати з понеділка до п’ятниці включно з 09:00 до 16:00 за номером: +380989409600.

Агентство Телевидения Новости