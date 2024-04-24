«300 спартанців»: у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс

Після призупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП «Документ» з вимогою повернути їм паспорти.

Як пише УНІАН, про ситуацію у Варшаві розповів спеціаліст зі справ легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

«Тут відбувається жах. Вчора, сьогодні. Люди приїжджають забирати документи. Вони отримали смс-повідомлення, що документ готовий. Наприклад, вчора це почалося о 10 ранку. Люди приїхали на 9 годину, на 7 ранку, вони вже стояли, щоб забрати документи. І о 9-й все було добре, а о 10-й людям говорять, що ми вам документи не видамо, робіть, що хочете, до побачення до того, як надамо нову інформацію», – розповів він.

Семеняка зазначив, що люди обурені, оскільки заплатили гроші, але не можуть отримати свій паспорт, документи, за які вони заплатили.

За його словами, зараз у паспортному сервісі відбуваються сутички, навіть викликали поліцію.

«Поліція приїжджає, розбирається, але все одно допомогти не може. Вчора, наприклад, і це відео розійшлося в інтернеті, що працівницю ДП «Документ» у Варшаві одна жінка не культурною лексикою «обливала». Але від цих працівників мало, що залежить, вони також були постфактум поінформовані. (…) Дуже складна ситуація, сьогодні у Варшаві цей ДП «Документ» – 300 людей написали, що вони його блокують, щоб туди ніхто не заходив і не виходив. І вони там будуть стояти, чоловіки, зокрема, до того часу, поки не отримають свої паспорти. І там вони вже пишуть, щоб несли їм ліки, їжу, тобто допомагали, оскільки вони там планують стояти до останнього», – сказав спеціаліст зі справ легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі.

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