Чергова гучна ніч у Харкові: армія рф вдарила двома ракетами по житловому комплексу

Вночі 24 квітня під ударом російських ракет опинився житловий комплекс в Шевченківському районі Харкова. Вибухи пролунали після опівночі, коли більшість мешканців вже відпочивали. Власник квартири на 20 поверсі одного з пошкоджених будинків розповідає – під час обстрілу спав. Прокинувся після першого удару, але другий був ще більш потужним.

Ярослав

Дуже гучний. Ми багато чули, але то було дуже гучно. Вирвало двері й на ліжко кинуло вже другим пострілом. Домашніх тварин ловили потім.

Чоловік вибіг з квартири – там сусіди вже питали один в одного, чи всі живі. Залишок ночі Ярослав з дружиною провЕли у друзів неподалік.

Наталя

Там друзі нас прихистили. Було дуже страшно. Перший ще не так, а другий… Все летіло, вікна-двері, як не зачепило дивом, я не знаю. Чудом вижила, не знаю.

Під завалами опинилися хатинки для п’яти вуличних котів, які облаштували мешканці будинку. Зараз Наталя навіть не може точно визначити, де саме розташовувався котячий гуртожиток.

Наталя

Що тут можна показати, все під завалами. Ми тут все прибрали, тут вже зелено було, ми тваринок годували. Не знаю, вижили вони чи не вижили.

Олексій з родиною ненадовго виїжджав з міста на початку повномасштабного вторгнення, але в евакуації харків’яни були не довго.

Олексій

На початку так, виїжджав, але ще в 22 році повернулися. І з часів, як ми повернулися, такої інтенсивності обстрілів не було ніколи. Останнім часом постійно по центру міста, постійно ховалися у ванній, коридорі.

Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватні автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення. Постраждали шість мирних мешканців – у трьох чоловіків легкі тілесні ушкодження, у трьох жінок – гостра реакція на стрес.

Ігор Терехов, мер Харкова

Коли у 22 році руйнували університет Каразіна, спорткомплекс – вони вважали, що хтось там є. Сьогоднішній обстріл – біля житлових будинків, спортивного клубу. Тут ані військових, ані правоохоронців, ані ДСНС не було. Тут живуть цивільні люди в багатоповерхівках. Такий хаотичний обстріл каже про те, що нас хочуть залякати. Це їхня мета, щоб люди виїжджали за Харкова. Але вони це ніколи не зроблять.

За даними правоохоронців, ворог атакував місто двома ракетами типу С-300 з території бєлгородської області.





Агентство Телевидения Новости