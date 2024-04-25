В одному з найбільш зруйнованих сіл Харківщини відновлено електропостачання

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» повернули світло до села Бражківка Оскільської територіальної громади.

Про це повідомляє «Харківобленерго».

Як зазначив в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, Бражківка, Довгеньке та Сулигівка – села, на території яких у 2022 році точилися найзапекліші бої, тому і руйнування тут – колосальні.

«Світла немає з лютого 2022 року. До війни у Бражківці обліковувалося 58 споживачів, зараз повернулися дві родини, а також приїздять дачники. Тут було побито все: підстанція, опори, дроти – не залишилося майже нічого. Спочатку ми відновили підстанцію, потім почали ремонт ліній. Встановили 10 високовольтних опор та 30 низьковольтних по селу, замінили пошкоджені проводи», – розповів Віталій Борщ.

За його словами, руйнування в Оскільській громаді – одні з найбільших в Харківській області. Тому навіть із залученням додаткових ремонтних бригад обленерго з інших районів заживити швидко всі села громади не вийшло.

Місцеві жителі кажуть, що дуже раді поверненню світла до їхніх осель, адже більше нікуди не збираються виїжджати та планують продовжувати відновлювати рідні хати. Вже потроху саджають городи, підгодовують сусідських котів та сподіваються, що з часом люди до Бражківки ще повернуться, підкреслюють енергетики.

Агентство Телевидения Новости