У Золочеві ліквідовують наслідки подвійного ракетного удару

На Харківщині в селищі Золочів працюють комунальники та волонтери, які ліквідовують наслідки двох ракетних ударів, яких завдали росіяни вночі 24 квітня.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

У приміщеннях, де працюють служби, що надають послуги населенню, вже зроблено все необхідне для відновлення роботи, прийнято рішення про консервацію зруйнованої будівлі колишньої райдержадміністрації, надається вся необхідна допомога для ремонту помешкань.

У рамках співробітництва селищної ради із гуманітарною місією «Проліска» сьогодні люди отримували будівельні матеріали і ремонтні набори.

Нагадаємо, 24 квітня близько 00:46 окупанти завдали двох ударів ракетами С-300 по центральній частині селища Золочів Богодухівського району. «Удари прийшлися по колишній Золочівській районної адміністрації: будівлю частково зруйновано. Пошкоджено понад 10 житлових будинків, в тому числі багатоквартирних. Пошкоджень зазнали будівлі відділу поліції, «Ощадбанку», відділу освіти, газети «Зоря», територіального центру соціальних послуг. Також пошкоджено сім шкільних автобусів. Обійшлося без жертв.

Агентство Телевидения Новости