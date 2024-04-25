Окупанти обстріляли Куп’янський район з РСЗВ «Ураган»: двоє поранених

25 квітня окупанти обстріляли с. Новоосинове Курилівської ТГ. Отримали поранення дві жінки віком 73 та 70 років. Потерпілих госпіталізовано до лікарні. Попередньо, по селу російські військові вдарили з РСЗВ «Ураган».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також 25 квітня близько 5:30 ворог завдав ударів по с. Кругляківка Купʼянського району. Пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння. За попередніми даними, зс рф били по населеному пункту з РСЗВ «Ураган».

Орієнтовно о 1:40 російські військові здійснили авіаційні обстріли с. Глушківка Курилівської ТГ. Зазнали часткових руйнувань житлові будинки та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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