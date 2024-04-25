Сегодня 16:10
Просмотров: 29
У найбільш зруйновані села прикордонної громади на Харківщині повернули світло
Енергетики Золочівщини відновили електропостачання у найбільш зруйнованих ворогом селах громади.
Про це повідомили в Золочівській селищній раді.
У Костянтинівці, Снігах та частково в Удах світла не було два місяці. Відновлювальні роботи ускладнювалися тим, що лінія електромереж йде вздовж російського кордону.
Під час відновлювальних робіт енергетики весь час перебували в зоні обстрілів ворога.