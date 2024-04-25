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У найбільш зруйновані села прикордонної громади на Харківщині повернули світло

У найбільш зруйновані села прикордонної громади на Харківщині повернули світло

Енергетики Золочівщини відновили електропостачання у найбільш зруйнованих ворогом селах громади.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

У Костянтинівці, Снігах та частково в Удах світла не було два місяці. Відновлювальні роботи ускладнювалися тим, що лінія електромереж йде вздовж російського кордону.

Під час відновлювальних робіт енергетики весь час перебували в зоні обстрілів ворога.

Агентство Телевидения Новости

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