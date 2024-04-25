На Харківщині за 69,5 млн. грн відновлюють зруйновану окупантами школу

Один з освітніх закладів Мереф’янської громади на Харківщині планують відновити до кінця серпня: вже повністю відновлено систему опалення, водопровід та каналізацію, на 80% виконані роботи з відновлення фасаду.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Навчальний заклад у Мерефі ремонтують за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії та обласного бюджету.

«Загальна кошторисна вартість цього об’єкта становить 69,5 мільйонів гривень. Плануємо закінчити роботи тут до початку нового навчального року. Окрім того, створюємо безбар’єрне середовище – облаштуємо підйомник для маломобільних груп населення, зробимо нульовий поріг на рівні підлоги тощо. Це буде сучасний освітній простір, якого з нетерпінням чекають учні та педагоги», – зазначив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Завдяки благодійникам для закладу освіти вже закупили нові меблі та комп’ютерну техніку, якою наразі користуються діти під час онлайн-навчання.

«На будівлі добре утеплили фасад. Окрім того, систему опалення запустили ще у жовтні минулого року. Зимували з новою системою опалення і температура у класах була до 30 градусів. Ми зробили якісно і ззовні, і всередині. Буде тепло, гарно і найважливіше – економно», – розповів виконроб Микола Кащеєв.

Після ворожої атаки 17 березня 2022 року основна споруда Мереф’янського ліцею зруйнована повністю. Значної шкоди зазнала будівля початкової школи, яка розташовується на одному з нею подвір’ї. Саме будівлю початкової школи і відновлюють зараз.

«Сюди розповсюдилася вибухова хвиля, яка зруйнувала споруду більш ніж на 70%. Упали дах і стеля, були пошкоджені абсолютно всі вікна, а також – дошки, парти та інше шкільне обладнання», – пригадала директорка навчального закладу Тамара Рижкова.

Уже частково виконані роботи з установки гіпсокартону, підшивки стелі. Встановлені вікна та двері, також на 80% виконані роботи щодо заміни електромереж. Протягом місяця будівельники планують закінчити фасад будівлі та перейти до оздоблювальних робіт та благоустрою території.

Освітяни ж чекають можливості зустрітися зі своїми учнями вже в оновленій школі.

«Ми зробили проєкт на укриття, який вже пройшов експертизу. Укриття розраховане на 400 людей. У майбутньому, якщо відновиться офлайн-навчання, зможемо навчатися в одну зміну, – додала Тамара Рижкова. – На воєнний період за кордон виїхало більш ніж 100 сімей, але ми спілкуємося з ними. Вони зі школи не вибули, всі навчаються онлайн і бажають повернутися назад, як тільки завершиться війна, припиняться бойові дії на території нашої області».

Агентство Телевидения Новости