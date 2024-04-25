Обстріл залізничного вокзалу на Харківщині: поранені семеро пасажирів електрички

25 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у місті Балаклія на Харківщині, семеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Всі постраждалі – пасажири електропоїзда «Харків – Ізюм». Троє жінок віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років зазнали вибухових травм різного ступеня внаслідок російського обстрілу.

Постраждалим надається допомога у медичному закладі.

Тип ракети та інші деталі обстрілу наразі встановлюються.

Агентство Телевидения Новости