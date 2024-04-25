Внаслідок ракетного удару по вокзалу на Харківщині поранені троє співробітників «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» повідомили про трьох постраждалих працівників внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу місті Балаклія Харківської області 25 квітня.

«Окупанти атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників», – йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУНП Харківської області, росіяни вдарили по місту о 16:20.

«Кількість поранених збільшилася. Вісім громадян госпіталізовані», – повідомили в поліції.

Оновлено о 19:14. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, кількість постраждалих зросла до 10. Поранені дві жінки 37 та 48 років, а також 55-річний цивільний чоловік.

Агентство Телевидения Новости