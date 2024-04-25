«Укрзалізниця» повідомила про зміни у розкладі руху поїздів на Харківщині

Сьогодні, 25 квітня, о 16:40 окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу у Балаклії, десятеро людей зазнали поранень.

До руху приміських поїздів на 25-26 квітні внесено зміни, повідомили в «Укрзалізниці».

Через ворожі атаки 25 квітня внесено тимчасові зміни до руху приміських поїздів у Харківській області:⠀

№6407 Харків-Пасажирський – Ізюм прямує до станції Балаклія.№6433 Харків-Пасажирський – Савинці прямує до станції Шебелинка.№6431 Харків-Левада – Ізюм курсує до зупинкової платформи Янківський.№6428 сполученням Ізюм – Шебелинка – скасовано.

На 26 квітня внесено до руху приміських поїздів наступні зміни:

№6410 Савинці – Харків-Пасажирський курсуватиме за маршрутом Шебелинка – Харків-Пасажирський.Поїзд №6408 Ізюм – Харків-Левада – скасовано.

Поїзд далекого сполучення №111/112 Ізюм – Львів наразі очікує в безпеці на станції Савинці і проїде Балаклію з затримкою. Це також вплине на вчасність відправки поїзда №63/64 Харків – Львів.

Агентство Телевидения Новости