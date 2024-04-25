10 людей поранено внаслідок ракетної атаки по залізничному вокзалу у Балаклії

25 квітня близько 16:40 збройні сили рф завдали ракетний удар по залізничному вокзалу у місті Балаклія Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазнали поранень 10 мирних жителів. Пошкоджено будівлю залізничного вокзалу, електричку, залізничні колії.

Наразі точний тип ракети встановлюється.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости